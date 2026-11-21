Автожелезнодорожный мост Затока в Одесской области стал одной из целей ударов российских военных минувшей ночью. Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что этот мост использовался ВСУ для доставки военных грузов из стран НАТО, и не исключил, что удар пришёлся в момент ротации натовских специалистов.

Грузы НАТО больше пройдут

Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему для нас важно вывести из строя мост Затока.

Фото: Минобороны РФ/ Кадр из видео

«Железнодорожный транспорт перевозит сразу большие объёмы, поэтому всегда обращают внимание на железнодорожные мосты, железнодорожные тоннели, сортировочные узлы железнодорожных станций и пункты пропуска», — объяснил он.

Логика здесь проста: железная дорога — это самый ёмкий канал доставки, и мост через Днестровский лиман в районе Затоки был ключевым звеном в этой цепочке. Именно поэтому он и стал целью — как узел, через который шли военные грузы из стран НАТО.

Плановая работа по уничтожению каналов поставок вооружений ВСУ

По словам Попова, удар по этому мосту — часть плановой работы по уничтожению логистики ВСУ.

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

«Это плановая работа, связанная с работой разведки. Наши заметили, что пошли большие составы или колонна автотранспорта, установили, что именно перевозят, и было принято решение об ударе. Таким образом была остановлена переброска боеприпасов, боевой техники, вооружения, возможно, ротация личного состава», — уточнил военный эксперт.

Как стало известно, также на переходе морем поражён корабль, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, нанесены удары по четырём железнодорожным локомотивам, используемым для транспортировки грузовых составов с грузами для ВСУ. Это подтверждает, что удар по Затоке — часть более широкой кампании против логистики: море, железная дорога и портовая инфраструктура бьются одновременно, чтобы перекрыть все каналы снабжения.

Натовские специалисты под ударом

Удар по автожелезнодорожному мосту Затока в Одесской области мог быть нанесён в момент проезда по нему специалистов НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Собеседник издания подчеркнул, что каждый удар по объектам ВСУ — это результат кропотливой работы разведки.

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

«Значит, подтвердилось, что-то организовал, формирует автоколонну, состав с военным грузом. Не исключено, что натовские специалисты ехали в обратном направлении, которые уже выполнили свою задачу. Был налёт на Крымский мост, другие удары, вот они могли проводить ротацию и попасть под удар», — отметил он.

Эта деталь важна: если через мост шла не только техника, но и ротация иностранных специалистов, то удар по логистике одновременно бьёт и по кадровому составу, который обеспечивает работу западного вооружения на Украине.

Ответ за Крымский мост

Возмездие за террористический удар по Крымскому мосту будет мощным и максимально болезненным для Киева. По мнению генерал-майора Попова, ответный удар будет нанесён через сутки-двое.

Фото: кадр видео/ Минобороны РФ

«Ответ будет, наверное, буквально через сутки-двое. Суббота, воскресенье, ночь на понедельник. Ответный удар надо подготовить. Соответствующие указания давать, даже по спецсвязи, не логично. Владимир Владимирович Путин проведет совещание в Москве с людьми из министерства обороны, поставят задачу, обсудят с Совбезом. Затем будет дана команда. Все мероприятия будут проводиться с как можно меньшим количеством знающих людей, чтобы соблюдалась определённая внезапность и определённая секретность. Подобные вопросы, как правило, не обсуждаются, даже посредством коммуникации секретной связи, чтобы не было утечки информации. Нужно просто выждать время. И потом мы увидим это все и услышим», — объяснил военный эксперт.

Удар по мосту Затока — это звено в системной кампании против логистики ВСУ: разведка фиксирует движение составов и колонн, устанавливает характер грузов, после чего принимается решение об атаке. Показательно, что под удар могли попасть и натовские специалисты, возвращавшиеся после выполнения задач для ВСУ. Главный вывод прост: логистика ВСУ и её натовские операторы становятся всё более уязвимыми, а ответ за Крымский мост, судя по оценке эксперта, уже готовится — и он будет «максимально болезненным» для Киева.