Автожелезнодорожный мост Затока в Одесской области стал одной из целей ударов российских военных минувшей ночью. Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, что этот мост использовался ВСУ для доставки военных грузов из стран НАТО, и не исключил, что удар пришёлся в момент ротации натовских специалистов.
Грузы НАТО больше пройдут
Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов объяснил, почему для нас важно вывести из строя мост Затока.
«Железнодорожный транспорт перевозит сразу большие объёмы, поэтому всегда обращают внимание на железнодорожные мосты, железнодорожные тоннели, сортировочные узлы железнодорожных станций и пункты пропуска», — объяснил он.
Логика здесь проста: железная дорога — это самый ёмкий канал доставки, и мост через Днестровский лиман в районе Затоки был ключевым звеном в этой цепочке. Именно поэтому он и стал целью — как узел, через который шли военные грузы из стран НАТО.
Плановая работа по уничтожению каналов поставок вооружений ВСУ
По словам Попова, удар по этому мосту — часть плановой работы по уничтожению логистики ВСУ.
«Это плановая работа, связанная с работой разведки. Наши заметили, что пошли большие составы или колонна автотранспорта, установили, что именно перевозят, и было принято решение об ударе. Таким образом была остановлена переброска боеприпасов, боевой техники, вооружения, возможно, ротация личного состава», — уточнил военный эксперт.
Как стало известно, также на переходе морем поражён корабль, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, нанесены удары по четырём железнодорожным локомотивам, используемым для транспортировки грузовых составов с грузами для ВСУ. Это подтверждает, что удар по Затоке — часть более широкой кампании против логистики: море, железная дорога и портовая инфраструктура бьются одновременно, чтобы перекрыть все каналы снабжения.
Натовские специалисты под ударом
Удар по автожелезнодорожному мосту Затока в Одесской области мог быть нанесён в момент проезда по нему специалистов НАТО. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. Собеседник издания подчеркнул, что каждый удар по объектам ВСУ — это результат кропотливой работы разведки.
«Значит, подтвердилось, что-то организовал, формирует автоколонну, состав с военным грузом. Не исключено, что натовские специалисты ехали в обратном направлении, которые уже выполнили свою задачу. Был налёт на Крымский мост, другие удары, вот они могли проводить ротацию и попасть под удар», — отметил он.
Эта деталь важна: если через мост шла не только техника, но и ротация иностранных специалистов, то удар по логистике одновременно бьёт и по кадровому составу, который обеспечивает работу западного вооружения на Украине.
Ответ за Крымский мост
Возмездие за террористический удар по Крымскому мосту будет мощным и максимально болезненным для Киева. По мнению генерал-майора Попова, ответный удар будет нанесён через сутки-двое.
«Ответ будет, наверное, буквально через сутки-двое. Суббота, воскресенье, ночь на понедельник. Ответный удар надо подготовить. Соответствующие указания давать, даже по спецсвязи, не логично. Владимир Владимирович Путин проведет совещание в Москве с людьми из министерства обороны, поставят задачу, обсудят с Совбезом. Затем будет дана команда. Все мероприятия будут проводиться с как можно меньшим количеством знающих людей, чтобы соблюдалась определённая внезапность и определённая секретность. Подобные вопросы, как правило, не обсуждаются, даже посредством коммуникации секретной связи, чтобы не было утечки информации. Нужно просто выждать время. И потом мы увидим это все и услышим», — объяснил военный эксперт.
Удар по мосту Затока — это звено в системной кампании против логистики ВСУ: разведка фиксирует движение составов и колонн, устанавливает характер грузов, после чего принимается решение об атаке. Показательно, что под удар могли попасть и натовские специалисты, возвращавшиеся после выполнения задач для ВСУ. Главный вывод прост: логистика ВСУ и её натовские операторы становятся всё более уязвимыми, а ответ за Крымский мост, судя по оценке эксперта, уже готовится — и он будет «максимально болезненным» для Киева.