В ночь на 20 ноября Вооружённые силы России поразили автожелезнодорожный мост Затока в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мост Затока противник использовал, в том числе, для доставки военных грузов из стран НАТО.

«Железнодорожный транспорт перевозит сразу большие объёмы, поэтому всегда обращают внимание на железнодорожные мосты, железнодорожные тоннели, сортировочные узлы железнодорожных станций и пункты пропуска», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

По словам военного эксперта, удар по этому мосту — часть плановой работы по уничтожению логистики ВСУ.

«Это плановая работа, связанная с работой разведки. Наши заметили, что пошли большие составы или колонна автотранспорта, установили, что именно перевозят, и было принято решение об ударе. Таким образом была остановлена переброска боеприпасов, боевой техники, вооружения, возможно, ротация личного состава», — уточнил военный эксперт.

Попов объяснил, что удар по автожелезнодорожному мосту «Затока» также мог быть нанесён в момент проезда по нему специалистов НАТО.

«Значит, подтвердилось, что-то организовал, формирует автоколонну, состав с военным грузом. Не исключено, что натовские специалисты ехали в обратном направлении, которые уже выполнили свою задачу. Был налёт на Крымский мост, другие удары, вот они могли проводить ротацию и попасть под удар», — отметил он.

Как стало известно, также на переходе морем поражён корабль, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения, нанесены удары по четырём железнодорожным локомотивам, используемым для транспортировки грузовых составов с грузами для ВСУ.

Удар по мосту «Затока» — это звено системной работы по разрушению логистики ВСУ: от железнодорожных узлов до морских поставок. Как подчеркнул Попов, остановлена переброска боеприпасов и техники, не исключён и «побочный» эффект в виде ликвидации натовских специалистов, что делает такие удары особенно чувствительными для Киева и его западных кураторов.