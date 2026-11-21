Кривой Рог остался без света и воды, в Сарнах вывели из строя подстанцию, питавшую военный завод, в море возле Одессы поражен очередной сухогруз. Итоги ночных ударов по Украине – в обзоре aif.ru.

Удары по Киеву

Первые реактивные дроны зашли в городе без двадцати два по московскому времени. Часть летела со стороны Вышгорода, другие – со стороны Гостомеля. Кроме того, была атака баллистическими ракетами. Власти заявляли, что целью опять являлись мосты. Однако местные паблики пишут, что взрывы были в Оболони. Официально городская военная администрация сообщила только о пожар. Дроны шли и на Борисполь. Сводка СВО, 21 ноября. За Крымский мост отомстили Подробнее

Удары по Кривому Рогу

В городе нет воды в трех районах, в Сарненском районе нет света в полусотне сёл.

Прилеты начались еще с вечера 20 ноября. Были удары по центру города, пострадали объекты инфраструктуры. Затем был прилет по Центральной насосной станции. В «Кривбассводоканале» сообщили, что её обесточило аварийным отключением. Станцию перевели на генератор, но давления в сети это не вернуло. В результате воды нет в Металлургическом, Саксаганском и Центрально-Городском районах.

Ночью был ещё один прилет, по промышленному предприятию. Сообщается о пожаре.

Другие удары

Под атакой была Днепропетровская область. Противник сообщает о десяти атаках. Целью стали объекты инфраструктуры. В Ровенской области удар пришелся по Сарнам. Глава ОВА Коваль сообщил, что без света остались полсотни населённых пунктов Сарненского района, а ремонту мешают непрерывные тревоги. Паблики пишут и о попадании в станцию техобслуживания большегрузов. Калибр смерти. Украинских боевиков перемалывают русские самоходки Подробнее

Минобороны РФ сообщает, что была атакована подстанция на 110 кВ в Сарнах. По данным ведомства, она питала предприятия ВПК. Кроме того, сообщается об ударе по сухогрузу на переходе морем в районе Одессы с грузами двойного назначения для ВСУ.