Вода ярко-синего цвета полилась из кранов в жилых домах в Киеве на фоне возникших проблем с водоснабжением. Кадрами жители украинской столицы делятся в Сети.
О проблемах в обеспечении города водой в субботу сообщила коммунальная компания «Киевводоканал». Перебои с водоснабжением есть во всех 10 районах Киева.
«Кто в машину забыл залить омывайку для стекол? Можете прийти ко мне домой. Такая вода течет из крана в неограниченном количестве», – комментирует автор видео.
Ярко-синяя вода, напоминающая антифриз или жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля, вызвала волну шуток и недовольства среди киевлян.
Напомним, этой ночью в украинской столице гремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
Ранее стало известно о повреждении в Киеве трех мостов - Подольского, Дарницкого и Южного.