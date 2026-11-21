Вода ярко-синего цвета полилась из кранов в жилых домах в Киеве на фоне возникших проблем с водоснабжением. Кадрами жители украинской столицы делятся в Сети.

О проблемах в обеспечении города водой в субботу сообщила коммунальная компания «Киевводоканал». Перебои с водоснабжением есть во всех 10 районах Киева.

«Кто в машину забыл залить омывайку для стекол? Можете прийти ко мне домой. Такая вода течет из крана в неограниченном количестве», – комментирует автор видео.

Ярко-синяя вода, напоминающая антифриз или жидкость для омывателя лобового стекла автомобиля, вызвала волну шуток и недовольства среди киевлян.

Напомним, этой ночью в украинской столице гремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее стало известно о повреждении в Киеве трех мостов - Подольского, Дарницкого и Южного.