В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России атаковали беспилотными летательными аппаратами энергетические объекты и морские суда, задействованные в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли удар по Криворожской теплоэлектростанции в Днепропетровской области, обеспечивающей электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Также поражена электроподстанция напряжением 110 кВ в Сарнах Ровенской области, которая участвует в энергоснабжении предприятий оборонного комплекса Украины.

Кроме того, российские военные нанесли удар по сухогрузу, находившемуся в море в районе Одессы. По данным Минобороны, судно перевозило грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

В Минобороны неоднократно заявляли, что российские войска наносят удары по инфраструктурным и логистическим объектам, используемым украинскими военными, чтобы снизить военно-экономический потенциал Украины.