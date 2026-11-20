Крымский мост, трижды атакованный ВСУ за эту неделю, планируется открыть для движения автобусов. В субботу возобновится продажа билетов на них. Стало известно о двух вариантах восстановления поврежденных конструкций моста. Aif.ru собрал подробности.

В Севастополе возобновляют продажу билетов на автобусы через Крымский мост

Продажу билетов на автобусы через Крымский мост планируется возобновить в субботу, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

«С завтрашнего дня Автовокзал Севастополя возобновляет продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост», - написал он в пятницу в своем канале в мессенджере «Макс».

Развожаев сообщил о действующей временной схеме движения, в соответствии с которой пассажиры, купившие билеты из Севастополя, в Керчи пересаживаются на электричку до Тамани, а затем едут автобусом до конечных пунктов.

Глава Севастополя отметил, что билеты на электричку следует приобретать отдельно.

Развожаев упомянул также о запуске дополнительного автобусного маршрута из Севастополя в Керчь с заездом в Симферополь.

«С сегодняшнего дня автобусы привозят пассажиров на старый вокзал Керчи. Там можно пересесть на пригородные поезда в Тамань — или наоборот, доехать до Симферополя и Севастополя. Расписание автобусов согласовано с расписанием электричек», - написал он.

В Севастополе дважды за день объявили воздушную тревогу

В пятницу жителей Севастополя дважды предупредили об угрозе с воздуха. В первый раз глава города Михаил Развожаев сообщил об объявлении воздушной тревоги в 16:36. В 16:44 стало известно о ее отмене.

Во второй раз воздушная тревога была объявлена в 17:09. Через четверть часа ее отменили.

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Хуснуллин рассказал о вариантах восстановления Крымского моста

В результате атак ВСУ на Крымский мост получили повреждения балка одного из его пролетов и арка, сообщил журналистам зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он сообщил о рассмотрении двух вариантов восстановления поврежденных конструкций моста.

«Считают сейчас проектировщики. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», – рассказал вице-премьер.

По его словам, точные сроки восстановления можно будет назвать после подготовки проектных решений.

Работы по восстановлению ж/д движения по Крымскому мосту ведутся круглосуточно

Работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на Крымском мосту ведутся круглосуточно, заявил накануне журналистам зампред российского кабмина Андрей Никитин.

По его словам, поврежденные конструкции могут восстановить в ближайшее время.

Никитин отметил, что решение о возобновлении движения по второму железнодорожному пути будет принято после его проверки инженерами и железнодорожниками.

О возобновлении движения по первому железнодорожному пути на Крымском мосту стало известно в минувший четверг. Сообщалось об отправке со станции Тамань состава «Таврия», следовавшего из Москвы в Керчь.