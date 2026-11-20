Россия ответит за удар по Крымскому мосту — и сделает это без промедления. После третьей за неделю атаки украинских формирований на стратегическую переправу в Кремле дали понять: реакция последует, причём она окажется более болезненной для Киева, чем предыдущие.

Именно с этого заявления начинается новый виток противостояния вокруг ключевого транспортного объекта, и именно оно задаёт тон всему дальнейшему развитию событий.

Президент России Владимир Путин прямо заявил, что Россия будет отвечать на удары по мосту, и эти ответы станут ощутимее для украинской стороны. На фоне такого сигнала особенно весомо прозвучал комментарий военного эксперта Юрия Кнутова, который в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, каким именно может быть ответ и какие средства для этого имеются в распоряжении России.

Третья ночь: что произошло на переправе

В ночь на 19 ноября украинские формирования предприняли очередную попытку атаковать Крымский мост — на этот раз с применением беспилотников. О нападении в 01:35 мск сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Это уже третья атака на переправу за одну неделю, что делает ситуацию вокруг ключевой транспортной артерии особенно напряжённой.

Сразу после удара движение по мосту временно перекрыли. Ответственные службы оперативно приступили к оценке ущерба, а Минтранс проинформировал о приостановке сообщения по железнодорожной части перехода. Ближе ко второй половине дня 19 ноября железнодорожное сообщение удалось восстановить.

Крымский мост. Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

Власти сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. Однако сам факт третьей атаки за неделю заставил говорить о необходимости жёсткого ответа — и он не заставил себя ждать в риторике официальных лиц.

«Оружия достаточно»: Кнутов перечислил арсенал

Эксперт Кнутов подчеркнул, что у России есть широкий выбор средств для ответа киевскому режиму.

«Оружия у нас достаточно, разные виды есть, начиная от "Орешника" и заканчивая беспилотниками "Герань". Тут могут применяться и крылатые высокоточные ракеты, и баллистические ракеты "Искандер-М", РМ-48У. То есть ассортимент достаточно большой. И самое главное, что эти ракеты уже доказали свою эффективность. На Украине сейчас обсуждают, что ответный удар может быть нанесен по Киевской ГЭС, который разрушит ее и тем самым оставит Киев без тепла и электричества. Но, я думаю, это больше украинское желание, чем наше», — пояснил Юрий Кнутов.

Владимир Зеленский и ракета Орешник Фото: Коллаж АиФ

Такая оценка говорит о том, что Россия располагает всем необходимым для незамедлительного и асимметричного ответа. При этом эксперт дал понять: выбор конкретных целей остаётся за военно-политическим руководством страны, и он может оказаться куда менее очевидным, чем предполагают в Киеве.

Стратегия разрезания: какой удар может последовать

Наиболее интересным стало предположение Кнутова о том, каким именно может оказаться ответный удар. По его мнению, речь может идти не о разовой акции возмездия, а о системной работе по нарушению логистики противника.

«С моей точки зрения, может быть усилена плановая методическая работа по разрушению мостов, связывающих правобережную Украину с левобережной. То есть мы должны разрезать Украину пополам. Таким образом сократятся поставки западного оружия на Донбасс, увеличится дальность для беспилотников, поскольку их будет тяжело доставлять с Западной Украины. Туда они попадают из Европы. Если им придется запускать беспилотнику через половину Украины, то это значительно сократит дальность полета, да и обнаружить их заранее будет гораздо проще», — отметил военный эксперт.

Удар по ВСУ в Киеве. Фото: www.globallookpress.com

Иными словами, ответ может быть направлен на то, чтобы лишить украинские формирования возможности наносить удары по российским объектам, включая Крымский мост. Разрушение транспортных связей между правым и левым берегом Днепра способно кардинально изменить логистику поставок западного вооружения и усложнить применение дронов.

Хроника атак: 16, 17 и 19 ноября

Ситуация вокруг Крымского моста остаётся напряжённой с начала недели. Первая атака произошла в ночь на 16 ноября: тогда Минтранс сообщил о приостановке движения по автомобильной части сооружения. По данным ведомства, пострадавших не было.

Вторая атака случилась в ночь на 17 ноября — движение по мосту вновь приостанавливали, о пострадавших власти не сообщали. Следственный комитет России квалифицировал нападение как теракт и возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ. По информации ведомства, повреждения получили конструкции моста.

Третья атака произошла в ночь на 19 ноября. Несмотря на то что движение удалось восстановить в течение дня, сам факт регулярных ударов по стратегическому объекту указывает на то, что Киев не намерен останавливаться — а значит, ответ России будет более масштабным.