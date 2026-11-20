Первая информация об ударах возмездия по военным объектам на Украине появилась в 02:21 по московскому времени. В это время на Киев обрушились первые баллистические ракеты. И дальше атаки пошли волна за волной: баллистика, крылатые ракеты Х-101, реактивные беспилотники.

Источники сообщают об одновременных ударах по четырем мостам в украинской столице: «Южному», «Северному», мосту Патона, Дарницкому и Подольскому. В украинских соцсетях пишут о мощных взрывах и разрушениях, но пока кадров, подтверждающих фактическое разрушение мостов, нет. Стоит отметить, что на фоне ударов баллистических и крылатых ракет удары наносились и реактивными беспилотниками «Герань». В ряде районов Киева и пригородах пропал свет и прекратилось водоснабжение. Это может говорить о попаданиях по объектам украинской энергетики.

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Горит вся Украина

Под российскими ударами возмездия не только Киев и центральная часть Украины, но также западные, восточные и южные области. Мощные взрывы в течение ночи гремели во Львове. По военным целям били реактивными беспилотниками. С учётом того, что на территории Львова находятся военные заводы и аэродром НАТО, удары могли быть направлены по ним. Взрывы от попаданий «Гераней» зафиксированы в Харькове, Одессе, Виннице, Кривом Роге, Днепропетровске, Житомире, Конотопе, Полтаве, Хмельницке, Затоке, Николаеве и Бурштыне Ивано-Франковской области.

Бои на Днепре и в Запорожской области

На херсонском участке фронта в течение ночи российские войска нанесли десятки ударов по позициям и складам ВСУ на правом берегу Днепра. По данным военных, были уничтожены арсеналы с вооружением, штабы нескольких батальонов и точки запуска БПЛА вместе с технической и боевой частью.

В Орехово ночью было «очень громко». Противник попытался провести контратаку, но был обнаружен дронами-разведчиками и уничтожен расчётами FPV-дронов добровольческих отрядов БАРС, контролирующих этот участок фронта.

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В районе Степногорска и Приморского идут бои местного значения. Российские подразделения уничтожают группы штурмовиков ВСУ, пытающихся «просочиться» через оборонительные позиции ВС РФ. По данным военкоров, успешно развивается наступление на восток: боевая ситуация в районах сёл Магдалиновка, Новояковлевка, Лукьяновское под контролем подразделений российских войск. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» — взвод пехоты и более десятка единиц техники, в том числе и бронированной.