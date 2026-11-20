Российская армия наносит удары по портовой инфраструктуре Одесской области, существенно влияя на работу морского порта и логистических центров ВСУ. Как сообщалось, были атакованы две электроподстанции в населенных пунктах Каролино-Бугаз и Белгород-Днестровский, питающие электроэнергией объекты, используемые украинскими войсками.

По словам полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, на складах в Одесском порту накапливаются боеприпасы для 155-мм гаубиц, дальнобойные ракеты типа Storm Shadow, а также беспилотники, которые Запад производит для Киева в неограниченных количествах.

«Все эти склады, как только разведка РФ их вычисляет, подвергаются ударам и уничтожению. Также оружие ВСУ уничтожается на этапе логистики», — заявил эксперт.

Матвийчук напомнил об объявленном Великобританией намерении поставить Киеву новые дальнобойные беспилотники.

«Премьер Британии Бернем заявил, что несколько тысяч беспилотников поставят на Украину… Не исключено, что все это будет уничтожено на этапе логистики… Есть непреложное правило военной науки: бить противника и его технику — первое — на маршрутах движения, на платформах погрузки, на маршрутах разгрузки. И самое главное, второе — при передаче их войскам, чтобы еще и живую силу врага поразить», — отметил он.

Эксперт выразил уверенность, что вся эта логистика и инфраструктура находятся под пристальным наблюдением российской разведки.

«Для уничтожения может быть применено разнообразное вооружение. От "Гераней" до "Калибров", "Кинжалов" и "Искандеров"», — подытожил Матвийчук.

При этом Одесский порт используется Киевом не только для получения западных поставок, но и для отправки грузов, в частности зерна, чтобы выручать деньги для продолжения конфликта.

«Свои порты киевский режим сейчас использует не только для получения техники и вооружения с Запада. В частности, из Одессы, наоборот, отправляются различные грузы, например с зерном. Они пытаются под видом каких-то гуманитарных акций отправлять такие грузы, чтобы затем вырученные деньги использовать для военных нужд», — пояснил эксперт.

По его словам, все эти маршруты ВСУ перекрываются российской армией.

«Каналы торговли, а по сути, каналы получения валюты для продолжения конфликта, российские силы обрубают сразу же в портах и на маршрутах движения», — заключил Матвийчук.