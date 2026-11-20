Вице-премьер Марат Хуснуллин 20 ноября рассказал, какие повреждения получил Крымский мост в ходе недавних атак ВСУ.. По его словам, есть два варианта восстановления. Сроки ремонта станут известны после подготовки проектных решений. Aif.ru собрал детали.

Хуснуллин раскрыл повреждения Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил журналистам, что рассматриваются два варианта восстановления Крымского моста.

По его словам, сейчас рассчеты ведут проектировщики.

«Считают сейчас проектировщики. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», – поделился вице-премьер.

Он заверил, что все варианты решения данной проблемы есть.

Точнее сроки восстановления станут известны позднее. Сначала должны быть готовы проектные решения.

Пока известно, что повреждена основная балка пролёта арочного моста и сама арка.

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ВСУ могли ударить по Крымскому мосту нидерландскими ракетами Ruta

Частная нидерландская компания Destinus сообщила, что ее ракеты Ruta использовались для атаки на Крымский мост. В МИД РФ это заявление назвали саморазоблачением.

«Обратили внимание, что общественное мнение Нидерландов в связи с этим признанием — или, скорее, саморазоблачением — существенно разделилось», – отреагировала официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации в венском Хофбурге потребовал от Гааги разъяснений после информации о том, что ВСУ при ударе по Крымскому мосту использовали нидерландские крылатые ракеты-дроны Ruta.

Он напомнил, что министр обороны Нидерландов недавно открыто назвал Россию врагом. Одна из газет страны писала, что специалисты Destinus еще в 2023 году испытывали ударные БПЛА в районе Харькова и помогали ВСУ атаковать ими цели на территории России.

«Мы ждем от Гааги разъяснений и повторяем вопрос нашего посольства: означает ли все это, что Нидерланды открыто вступают в украинский конфликт?» – заявил Полянский.

Крымский мост будут восстановлен и станет еще лучше

Крымский мост, вопреки чаяниям врагов России, обязательно восстановят. Об этом на брифинге 20 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что мост станет еще лучше.

«Крымский мост, вопреки чаяниям наших врагов, будет восстановлен, он станет еще лучше», - заверила дипломат.

Об атаке на Крымский мост в беседе с изданием «Украина.ру» высказался генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он назвал мост прекрасным, высокотехнологичным архитектурным объектом, а атаки на него – надругательством.

Кисилев считает, что случившееся может подтолкнуть Россию к более решительным действиям для скорейшего завершения конфликта на условиях Москвы.

Напомним, ВСУ атаковали Крымский мост трижды за неделю. В четверг движение поездов по Крымскому мосту было приостановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об очередной атаке на мост. Он отмечал, что железнодорожники прилагают героические усилия для ликвидации последствий ударов ВСУ. Позднее движение поездов было возобновлено по первому железнодорожному пути. По словам вице-премьера РФ Андрея Никитина, работы по восстановлению движения по второму железнодорожному пути на мосту идут круглосуточно.

Путин предупредил, что ответ РФ за Крымский мост будет болезненным для Киева

Ответ России на недавние атаки ВСУ на Крымский мост будет болезненным для Киева. Об этом в четверг, 19 ноября, сказал российский лидер Владимир Путин.

«Полагаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными чем то, что сделал киевский режим в отношении моста», – предупредил президент РФ.

Он отметил, что Крымский мост - исключительно мирный объект. Для перемещения техники, боеприпасов и нефтепродуктов он не используется.

Путин напомнил, что Украина просила о перемирии, однако Россия после атак на Крымский мост не будет договариваться с киевским режимом.