Российские военные нанесли серию ударов по объектам, обеспечивающим функционирование ВСУ, в населенных пунктах вблизи Киевского водохранилища. Взрывы прогремели, в частности, в Лютеже и Новых Петровцах. По оценке военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, целью налета «Гераней» стали склады с безэкипажными катерами и запчастями к ним, а также энергетическая инфраструктура и живая сила противника. Удар стал мощным ответом на непрекращающиеся атаки украинских БПЛА, включая третью за неделю попытку атаковать Крымский мост.

Готовили БЭКи для удара по мосту

По словам Матвийчука, Днепровский бассейн — это зона, где разрабатывались и откуда отправлялись к Чёрному морю беспилотные катера.

«Там несколько ударных баз уже было уничтожено. Поэтому сейчас могли ударить по складам с БЭКами и запчастями к ним. Возможно, что катера готовили для атаки Крымского моста», — отметил эксперт в эксклюзивной беседе с aif.ru.

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Кроме того, по словам Матвийчука, целью, вероятно, была энергетическая инфраструктура. «Вся гладь Днепра — это практически теплоэлектроцентрали, которые занимаются выработкой энергии, особенно тепла. Поэтому удары были направлены и на нарушение работы данных объектов», — подытожил военный эксперт.

Взорвали живу силу ВСУ

В ходе российских ударов могла быть уничтожена и живая сила ВСУ, которую готовили для отправки в зону боевых действий.

«Живая сила противника может везде сейчас дислоцироваться. Сейчас Украина — это огромнейший лагерь, похожий на цыганский табор, происходит постоянное перемещение», — пояснил Матвийчук.

Пункты временной дислокации располагаются в том числе и рядом с Киевским водохранилищем, куда периодически наносятся удары.

«Вполне возможно, что боевиков потом оттуда перебрасывают в зону Одессы и Николаева, а также непосредственно в зону боевых действий. Поэтому удары российской армии пресекают попытки ротации или пополнения каких-то вражеских отрядов», — заключил эксперт.

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Как сообщалось, Крымский мост в ночь на 19 ноября подвергся атаке в третий раз за неделю. Движение поездов и автомобилей остановлено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о проведении оценки причиненного атакой ущерба.

Ранее Матвийчук отметил, что усиление ударов со стороны Киева на фоне мирных переговоров, в том числе и по Крымскому мосту, свидетельствует о том, что Владимир Зеленский «слетел с катушек», а его действия говорят об «агонии режима».