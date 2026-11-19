Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на пятницу, 20 ноября.

Путин заявил о будущем ответе за Крымский мост ВС РФ готовят удар по Украине Обмен пленными между ВС РФ и ВСУ выходит на финальную стадию Главный стратег Пентагона устроил разнос Киеву Илон Маск уличил Зеленского во лжи Трамп Выступил против военной помощи Украине Молдавия хочет военно-технического сотрудничества с ВСУ Ситуация на Днепропетровском направлении Бои в районе Херсона Обстановка на степногорском направлении Что происходит у Красного Лимана

Удары ВС РФ: Верховный дал добро. Готовится возмездие за Крымский мост

Российская армия ответит на удар ВСУ по Крымскому мосту. Причем ответные действия наших войск окажутся гораздо более болезненными, чем то, что сделали ВСУ в отношении моста, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, уже длительное время переправа использовалась исключительно как гражданский объект, по нему не шли ни военные грузы, ни нефтепродукты.

Теперь весь выпадающий поток товаров РФ планируют перенаправить по трассе «Новороссия», нашем сухопутном коридоре в Крым.

«Мы создали возможность двигаться по суше, по Запорожской и Херсонской областям, и мы будем только усиливать своё присутствие там, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно. И будем предпринимать усилия по защите этой трассы и отодвигать дальше противника как на этом, так и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль нашей границы. И это тоже будет одним из последствий ударов по Крымскому мосту», — рассказал президент.

При этом Россия будет стремиться сделать все, чтобы те люди, которые живут в полосе безопасности, имели все те же возможности, что и жители остальной части России.

Атака уже готовится

При этом мониторинговые каналы противника заявляют, что на 18:00 ушедшего дня к удару были готовы 7 Ту-95МС, в море также вышли носители «Калибров», а в прифронтовых регионах были развернуты ракетные установки. Так что наши войска уже готовы начать один из этапов атаки.

Обмен пленными между РФ и Украиной почти готов

Обмен пленными между РФ и Украиной находится на финальной стадии согласования, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва рассчитывает, что он пройдет в ближайшее время.

Кроме того, высказал Песков и еще один интересный факт. США поддержали идею России применить опыт гуманитарной миссии в Олешках в Константиновке. Однако от Киева реакция на это все еще не поступила.

Главный стратег Пентагона устроил порку Киеву

Во время прошедшего в Брюсселе совещания Элбридж Колби раскритиковал Украину за удары вглубь территории России. Он отметил, что они не имеют существенной ценности, не помогают завершить войну, а, напротив, укрепляют решимость России и общества к ответным мерам. После этого он покинул заседание и не стал слушать доклад министра обороны «незалежной» Евгения Хмары. Из-за этого участники встречи остались в недоумении.

При этом в Европе теперь опасаются, что поведение Колби — трансляция мнения администрации Трампа, которая постепенно занимает сторону России и выступает в качестве противовеса Киеву и его сторонникам в Европе, утверждают авторы британского The Telegraph.

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Маск разнес Зеленского за вранье

Еще одно громкое заявление сегодня сделал глава SpaceX Илон Маск. По его словам, нелегитимный лидер «незалежной» регулярно врет. Об этом он заявил, когда обсуждал введенные ограничения на работу терминалов Starlink.

По словам Маска, Starlink — коммерческий проект, так что ограничение в 130 км/ч — осознанное решение. Оно не дает применять терминалы на более скоростных БПЛА. Однако у Киева все еще есть доступ к военной версии, Starshield, и он может применять ее без ограничений по скоростям.

«Зеленский на самом деле просит использовать коммерческие спутники Starlink для наступательных военных действий. Мы отказали, как отказывали с самого начала конфликта. Точка», — подвёл черту Маск.

При этом он подчеркнул, что его не нужно просить как частное лицо принимать решение об убийстве, которое влечет за собой и гибель гражданских, а не только солдат. Говоря о последних, он так же, к неудовольствию сторонников Киева, заявил, что сейчас сочувствовать нужно солдатам обеих армий.

Удивил владелец SpaceX и еще одним фактом. Он заявил, что весь конфликт на Украине последовал из-за США, которые в 2014 году устроили госпереворот в Киеве и свергли пророссийского президента. В этом вопросе, считает он, не обошлось без участия Госдепа и подконтрольных ему сил.

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Трамп выступил против военной помощи Украине

Во время звонка с борта Air Force One участникам встречи «коалиции желающих» в Берлине президент США, как утверждает издание Politico, выразил скептицизм относительно будущего финансирования «незалежной» со стороны Европы и поставил под вопрос целесообразность новых вливаний.

По словам Трампа, президент России Владимир Путин действительно хочет мира, так что сейчас Европе следует сосредоточиться на дипломатическом пути, а не на продолжении войны.

Также глава Белого дома резко раскритиковал европейскую военную помощь. По его словам, эти деньги можно было бы сэкономить и применить после окончания конфликта. Для европейских союзников Украины произошедшее, пишут журналисты, стало резкой неожиданностью.

Молдавия хочет военно-технического сотрудничества с Киевом

Парламент Молдавии в первом чтении поддержал идею военно-технического сотрудничества с Украиной. По заявлениям местных властей, документ предусматривает ремонт и модернизацию военной техники, а также обмен военными технологиями и производство БПЛА. Будет развиваться также взаимное обучение военнослужащих.

Документ будет действовать пять лет с возможностью автоматического продления.

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Обстановка на Днепропетровском направлении: ВСУ лезут через серую зону

На Днепропетровском участке фронта ситуация продолжает быть стабильно напряженной, заявляет Telegram-канал «Рыбарь». По данным аналитиков проекта, ВСУ стремятся пройти через серую зону и начать наступление дальше.

Наибольшее число таких попыток сейчас фиксируется в районе села Комар. Также ВСУ хотят пройти к западу от реки Мокрые Ялы и через Федоровку зайти в Веселое. Вот только задача для них это будет крайне сложная, ведь там со стороны ВС РФ малые группы давят наши части «Рубикона».

На центральном участке ВСУ приостановили атаки и после изменения конфигурации фронта переходят к обороне.

«Масштабы просачивания не меняются, и стоит отметить, что в «Востоке» не пытаются делать вид, что ничего не происходит, констатируя тяжелую боевую работу. Ожесточенные бои на направлении продолжаются практически десять месяцев, однако дальнейшего развития атаки украинских формирований так и не получили», — признают авторы и подчеркивают, что сейчас, вероятно, ВС РФ будут заняты ликвидацией пехоты и не станут вести наступления для сокращения своих потерь.

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Ситуация на херсонском участке: ВС РФ забивают ВСУ в дистанционных боях

В районе Херсонского участка фронта ВС РФ ведут артиллерийские дуэли и подавляют врага орудиями крупного калибра. В последнее время наши части поразили ряд позиций у береговой линии, склады с боеприпасами и точки запуска дронов вместе с катапультами и обслуживающим персоналом.

Бои у Степногорска: ВС РФ зачищают город от киевской армии

В районе Степногорска и Приморского передовые части ВС РФ зачищают от противника города, а также ведут наступление к востоку от города, в районах Новояковлевки и Магдалиновки. Военные эксперты полагают, что наши части сейчас стремятся выйти на трассу Запорожье — Орехов.

По данным Минобороны РФ, за последние 24 часа потери ВСУ от действий подразделений группировки «Днепр» составили взвод пехоты и 17 боевых машин переднего края.

Что происходит у Красного Лимана?

В районе Красного Лимана идут ожесточенные бои за позиции у сел Диброво, Озерное, Ямполь. Противник здесь пытается проводить контратаки, но получает серьезный отпор. При этом в последнее время вражеские части потеряли инициативу на поле боя и начали постепенно отходить со своих передовых позиций к подготовленным прежде узлам обороны.

ВС РФ, напротив, стянули к этому участку фронта свежие резервы и технику, чтобы переломить ситуацию и выбить врага с его позиций. Так что теперь на рубежах формируются условия, при которых идут встречные бои.

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки «Запад» за сутки — более 200 солдат и офицеров ВСУ, 16 боевых машин и натовское артиллерийское орудие.