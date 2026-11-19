Состав «Таврия» № 92/91, следующий из Москвы в Керчь, был отправлен со станции Тамань. Это произошло после того, как движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста возобновилось, передаёт Министерство транспорта РФ.

В сообщении ведомства указано: железнодорожное сообщение по первому пути моста через Керченский пролив восстановлено, а поезд № 92/91 сообщением Москва — Керчь уже покинул станцию Тамань.

19 ноября стало известно, что ВСУ совершили новую атаку на Крымский мост.

Как отмечали ранее в Минтрансе РФ, передвижение поездов по Крымскому мосту приостанавливалось на время. Причиной стали ночные атаки беспилотных летательных аппаратов.