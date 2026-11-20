Авиация шести стран, входящих в НАТО, активно патрулировала Черное море в ночь на 20 ноября – спустя пару дней после террористической атаки ВСУ на Крымский мост и во время массированного удара ВС РФ по территории Украины. В операции участвовали военные самолеты Италии, Франции, США, Турции, Швеции и Великобритании, следует из полетной базы сервиса Flightradar24. 800 кг ярости. Ракета-мститель готова стереть Киев в пыль за Крымский мост Подробнее

Сканировали обстановку

Так, например, турецкий Boeing E-7T сделал несколько кругов над Румынией, итальянский Gulfstream E.550 CAEW, пролетев над Болгарией, кружил у берега. Также у побережья Крыма работали британские Eurofighter Typhoon, французские Mirage 2000D и Beechcraft 350ER Vador, шведский Saab 340B ISR, а также британские заправщики Airbus A330 MRTT и Voyager и беспилотники НАТО.

«Вполне возможно, истребители сканировали обстановку после киевского удара по Крымскому мосту и ночных ударов России по Украине, – предположил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. – Кроме того, возможно, так страны НАТО пытаются оказать некое «психологическое давление» после вчерашнего шабаша «коалиции желающих». Вылетами военной авиации в том регионе уже не удивишь – вблизи побережья Крыма и Сочи ранее замечали и американский патрульный самолет P-8A Poseidon. А Зеленский может сколько угодно рассказывать об «украинском» ударе по мосту, но ведь атакована переправа была не только ракетами «Нептун», разработанными на основе советской Х-35, но и при помощи стран Запада – в том числе, например, ракетами Storm Shadow. Кроме того, навели эти ракеты, прежде всего, в Великобритании. Канцлер Германии Фридрих Мерц после удара заявил, что он «показал слабость России», но атака, на мой взгляд, в первую очередь показала слабость Германии». Ответ на удары. Путин предупредил Киев о последствиях атак на Крымский мост Подробнее

Кампания продолжается

Ночные удары возмездия российской армии по военным объектам на территории Украины стали только частью ответа на удар по крымской переправе, считает Дандыкин, и в ближайшие дни массированный обстрел украинской инфраструктуры продолжится.

По данным мониторинговых ресурсов, ночные удары ВС РФ наносили с помощью «Искандеров-М», Х-101, «Цирконов», «Ониксов-М», «Калибров» и реактивных «Гераней». Помимо Южного, Северного, Дарницкого и других киевских мостов через Днепр, досталось и западной части «незалежной» — взрывы гремели во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. Во Львовской области, например, по данным руководителя пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, «Герани» атаковали железнодорожную станцию Скнилов и подстанцию «Западноукраинская», в Ивано-Франковской – Бурштынскую ТЭС, из Тернополя приходили сообщения о трех «прилетах» и перебоях с электроснабжением.