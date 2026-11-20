Власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста. Сейчас проектировщики прорабатывают решения, при этом подготовительные работы уже ведутся. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин журналисту Александру Юнашеву.

Точные сроки восстановления станут известны после завершения проектирования и выбора окончательного варианта работ.

«Люди не останавливаются. Все необходимые работы мы уже производим», — добавил Хуснуллин.

Ранее министр транспорта России Дмитрий Ядров заявил, что транспортная система РФ располагает необходимыми возможностями для организации перевозки пассажиров и доставки грузов в случае продолжительных работ по восстановлению Крымского моста.

За неделю ВСУ атаковали мост трижды. Автомобильное сообщение приостановлено, при этом поезда ходят в штатном режиме.