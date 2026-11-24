Развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке России необходимо уделять особое внимание, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Путин подчеркнул, что в странах Азиатско-Тихоокеанского региона растет спрос на энергоносители. На этом фоне, по словам главы государства, надо наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке и обратить особое внимание на развитие нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны.

«Уверен, что члены комиссии и приглашенные участники нашего заседания эту точку зрения разделяют», — сказал российский лидер.