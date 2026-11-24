Страны Европы столкнутся с серьезными трудностями из-за курса на разрыв энергетического сотрудничества с Москвой, тогда как поставки российских углеводородов в регион продолжат сокращаться. Об этом 24 ноября на совещании по развитию энергетического комплекса и экологической безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Комментируя стремление европейских столиц свести к нулю импорт сырья из России, глава государства лаконично охарактеризовал неизбежные последствия такого выбора.

«Нефти и газа из России у них будет меньше, а проблем больше», — подчеркнул российский лидер.

На те же риски ранее обращал внимание член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик предупредил, что отказ от доступного российского топлива и санкции обернулись для Евросоюза застоем и потерей конкурентоспособности, поэтому для спасения собственной экономики Брюсселю необходимо вернуться к закупкам энергии у России.