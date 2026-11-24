Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Он отметил, что российские компании продолжают занимать ведущие позиции на мировых энергетических рынках. По словам главы государства, РФ будет сотрудничать с предсказуемыми партнерами, расширяя рынки сбыта.
«В этой связи нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с его главным участком — Северным морским путем», — подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин отметил, что Украина продолжает атаки на НПЗ, но при этом удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка. Тем не менее, по мнению российского лидера, необходимо предпринять дополнительные меры для защиты заводов и людей, которые на них работают.