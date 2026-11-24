Россия будет расширять рынки сбыта энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Он отметил, что российские компании продолжают занимать ведущие позиции на мировых энергетических рынках. По словам главы государства, РФ будет сотрудничать с предсказуемыми партнерами, расширяя рынки сбыта.

«В этой связи нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять Трансарктический транспортный коридор с его главным участком — Северным морским путем», — подчеркнул президент.