Эскалационные действия, инициированные Киевом в первые недели июня, не способны причинить серьезный вред экономике РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания профильной Комиссии, занимающейся вопросами стратегии развития топливно-энергетического комплекса и обеспечения экологической безопасности.

Глава государства обратил внимание на то, что украинская сторона продолжает наносить удары по объектам нефтепереработки на территории РФ, игнорируя призывы американского лидера Дональда Трампа воздержаться от подобных действий.

«Эскалация, начатая противником в начале июня этого года, и рассчитанная, как публично было заявлено, на 40 дней, не в состоянии нанести нам критического ущерба», — резюмировал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Киев ждет неизбежный ответ РФ на атаки на объекты ТЭК.