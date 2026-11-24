Президент России Владимир Путин считает, что необходимы дополнительные меры для защиты нефтеперерабатывающих заводов от атак ВСУ.

Во вторник, 24 ноября, российский лидер собрал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Он отметил, что Украина продолжает атаки на российские НПЗ, несмотря на прямой призыв президента США Дональда Трампа не делать этого. В то же время стабильность внутреннего топливного рынка России удалось сохранить, отметил президент.

Тем не менее, как считает Владимир Путин, нужны дополнительные меры для защиты НПЗ и сотрудников, которые работают на этих предприятиях, и глава государства предложил их обсудить.