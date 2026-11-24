Киевский режим ждет неизбежный ответ российской стороны на атаки против объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности он указал, что украинская сторона не прекращает атаки на российские перерабатывающие мощности, несмотря на прямую просьбу президента США Дональда Трампа.

«Все продолжается, как ни в чем не бывало. В этой связи отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны», - подчеркнул российский лидер.

Он также указал, что 40-дневная эскалация, инициированная Киевом в начале июня, не смогла нанести России критического ущерба.

Ранее Путин заявил, что ответные действия Москвы на шаги киевского режима оказались более эффективными, чем попытки Украины нанести ущерб РФ в рамках так называемых «40 дней».

Напомним, в октябре на съезде «Деловой России» Путин заявил, что Россия будет давать ответы Киеву на удары по НПЗ и энергообъектам. Он подчеркнул, что именно украинская сторона инициировала удары по таким объектам.