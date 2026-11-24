Владимир Путин заявил, что цены на бензин стабилизировались в большинстве российских регионов.

«После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», — отметил глава государства.

Об этом президент сообщил во время заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Кроме того, во время мероприятия Владимир Путин назвал главой задачей обеспечение стабильности поставок топлива на внутреннем рынке.