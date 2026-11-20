Днем 20 ноября Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удары по объектам на Украине. Одной из целей стал логистический центр, который был поражен, сообщило Министерство обороны в мессенджере «Макс».
Уточняется, что объект расположен в населенном пункте Городня Черниговской области. В центре хранились и распределялись грузы, которые были предназначены для ВСУ, подчеркнуло военное ведомство.
В Минобороны также рассказали, что в пятницу были нанесены удары по объектам и в других регионах Украины, в том числе были поражены портовая инфраструктура и сухогруз в Одесской области.
Ранее военное ведомство сообщило, что с 14 по 20 ноября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли два массированных и 11 групповых ударов. Армия России поразила предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов и другие многочисленные объекты.