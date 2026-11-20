Днем 20 ноября Вооруженные силы России при помощи беспилотников нанесли удары по объектам на Украине. Одной из целей стал логистический центр, который был поражен, сообщило Министерство обороны в мессенджере «Макс».

Уточняется, что объект расположен в населенном пункте Городня Черниговской области. В центре хранились и распределялись грузы, которые были предназначены для ВСУ, подчеркнуло военное ведомство.

В Минобороны также рассказали, что в пятницу были нанесены удары по объектам и в других регионах Украины, в том числе были поражены портовая инфраструктура и сухогруз в Одесской области.