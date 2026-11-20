В Киеве возникли перебои с подачей воды после повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в «Киевводоканале».

Наиболее заметно последствия отразились на Печерском районе: там снизилось давление в водопроводной сети. В отдельных жилых домах возможны временные отключения воды, предупредили в предприятии.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в столице и повреждении двух теплоэлектроцентралей.

Также сообщалось, что коммунальные службы в Киеве временно прекратят работу наружного освещения из-за критической нехватки электроэнергии.