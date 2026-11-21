Киевская область в ночь на 21 ноября стала эпицентром мощных взрывов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл цель ударов.

Напомним, по данным околовоенных Telegram-каналов, взрывы в украинской столице фиксировались несколько раз в течение последних суток. Кроме того, под удар попали военные объекты в Вышгороде и Борисполе.

Уточняется, что удары наносились преимущественно беспилотниками «Герань», один из ударов мог быть нанесен ракетой «Оникс-М». Предварительно, ракетный удар был зафиксирован в районе Северного моста в Киеве.

Накануне мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве в результате атаки были повреждены три моста.

«Под удар попали объекты электрогенерации, которые обеспечивают промышленность Киева, и предприятия, снабжающие ВСУ военной техникой, осуществляющие ремонт военной техники. Также под удар попали склады, где хранятся горюче-смазочные материалы для ВСУ. Уничтожается большое количество продукции военного назначения, которую использует украинская армия. Это говорит о системной комплексной работе российский Вооруженных сил, специалисты выбирают подходящие боеприпасы и уничтожают гнезда противника и основные объекты его критической инфраструктуры», - пояснил подполковник.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что в качестве ответа ВСУ на атаки по Крымскому мосту российская армия может ударами по мостам перерезать Украину на две части, чтобы парализовать снабжение боевиков.

Также ранее стало известно, что в течение ночи средства ПВО выявили и уничтожили 61 беспилотник противника над Ленинградской областью.