Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что 20 ноября в результате удара баллистическими ракетами в городе повреждены три моста.

Как уточнил градоначальник, разрушения были зафиксированы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. Сейчас проезд с правого берега Днепра на левый закрыт.

Повреждения получил и Дарницкий мост. Оценить их масштаб специалисты смогут только после того, как завершится воздушная тревога.

Под удар попал и Южный мост. Передвижение по нему ограничено: проехать можно лишь в направлении с левого берега на правый, при этом масса автомобилей не должна превышать 10 тонн, а общественного транспорта — 18 тонн.

Помимо этого, по информации Кличко, разрушения выявлены в Оболонском, Голосеевском и Подольском районах.

Ракетные удары по Киеву продолжаются.