Заместитель руководителя парламентской фракции немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер предположил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц потерял связь с реальностью из-за чрезмерной сосредоточенности на поддержке Украины.

Поводом для критики стало выступление Мерца на немецко-украинском экономическом форуме в Берлине 19 ноября. Канцлер заявил, что Германия продолжит наращивать военную и экономическую помощь Киеву.

«Наша собственная экономика под его руководством разваливается, а он думает только о чужой стране?» — написал Фронмайер в соцсети X.

Он также раскритиковал призыв канцлера к немецким предприятиям инвестировать в Украину и заявил, что Мерцу следовало бы заниматься политикой на Украине, а не в Германии.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заметил, что пока Мерц хвастается своей поддержкой Киева, молодежь в Берлине выходит на улицы, протестуя против планов по милитаризации и роста стоимости жизни. Граждане также требуют отставки канцлера, отметил журналист.

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