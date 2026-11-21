Владимир Зеленский посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску и руководству США «быть очень серьезными», комментируя обвинения со стороны бизнесмена во лжи по поводу замедления работы Starlink. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью CNN глава киевского режима заявил, что в США не все решают деньги, и подчеркнул, что влиятельным людям следует проявлять серьезность, а не полагаться исключительно на свое состояние.

«Эти ребята очень могущественны. В Соединенных Штатах не только деньги решают все», — сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Во время эмоциональных комментариев Зеленского телеканал показал фотографии Маска и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал от США и компании SpaceX снять ограничения с работы Starshield.