В Киеве и области в ночь на 21 ноября и утром прогремело несколько мощных взрывов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов.

Напомним, по данным околовоенных Telegram-каналов, взрывы в украинской столице фиксировались несколько раз в течение последних суток. Кроме того, под удар попали военные объекты в Вышгороде и Борисполе.

Уточняется, что удары наносились преимущественно беспилотниками «Герань», один из ударов мог быть нанесен ракетой «Оникс-М».

«Киев подвергается атакам российских Вооруженных сил исключительно по прихоти Зеленского. Все эти удары он мог бы давно прекратить, если бы добросовестно отнесся ко всем российским предложениям о мирных договоренностях. Зеленский напрямую отвечает за все разрушения военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области», - подчеркнул эксперт.

Иванников рассказал, что именно стало целью удара.

«Под удар попали не только секретные бункеры Зеленского, которые сейчас уничтожаются российскими Вооруженными силами с применением бетонобойных боеприпасов, но и объекты электрогенерации, которые обеспечивают промышленность Киева и предприятия, снабжающие ВСУ военной техникой», - добавил специалист.

Ранее стало известно о жестком ответе за Крымский мост.