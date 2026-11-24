В районе Калининградской области вновь зафиксировали самолёт разведки НАТО. Военный эксперт Андрей Колесник в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, что готовит Запад и какой последует ответ от России.

Речь идёт о Boeing E-3A Sentry — самолёте дальней радиолокационной разведки, который пролетал недалеко от границ региона 23 ноября. Борт вылетел из аэропорта Шауляй в Литве утром в понедельник и взял курс на юг. Далее он прошёл вдоль границ Калининградской области через воздушное пространство Литвы, а затем продолжил путь на юго-запад через небо Польши.

Этот манёвр привлёк внимание не сам по себе, а на фоне серии инцидентов: незадолго до этого произошла атака БПЛА на корабль, шедший в Калининград, а также был замечен ещё один «подозрительный объект со стороны Литвы». Именно сочетание этих событий заставило экспертов говорить о целенаправленной проверке, а не о рядовом разведывательном полёте.

Фото: Reuters/ Stoyan Nenov

«Щупали лапой воду»: как Запад тестировал реакцию региона

Колесник связывает появление разведчика с более широкой серией провокаций. По его словам, полёт самолёта НАТО и пролёты дронов вблизи границ региона — звенья одной цепи.

«Самолет-разведчик НАТО действительно летал вдоль границ Калининградской области. Я думаю, это комплексная история вместе с пролетами дронов на территории Литвы вблизи границ региона. Они так проверяют нас на прочность, как говорится, щупали лапой воду, смотрели, как мы отреагируем. В субботу все это тоже было одновременно с атакой на контейнеровоз, идущий в сторону Калининграда. Они, вероятно, таким образом проверяли нашу систему ПВО, смотрели, что будет происходить, будет ли паника, включатся ли системы оповещения. Самое главное здесь не впадать в панику, и я хочу отметить, что калининградцы - народ закаленный. У нас все прошло спокойно, в штатном режиме», — пояснил эксперт. Таким образом, по версии специалиста, Запад интересовал не столько сам маршрут разведчика, сколько практическая реакция российских систем ПВО и оповещения, а также поведение людей в приграничном регионе.

Атака на контейнеровоз: что известно об инциденте

Контекст, о котором говорит эксперт, стал известен 21 ноября. Об атаке беспилотников на российское судно, следовавшее в Калининград в нейтральных водах Финского залива, сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что грузовое судно было атаковано двумя беспилотниками в трёх морских милях от российской границы. Эвакуация членов экипажа не потребовалась. Этот эпизод важен не только сам по себе, но и как фон для последующей активности авиации НАТО: именно после него разведчик Sentinel вновь появился у границ региона, а наблюдатели заговорили о скоординированном давлении на Калининградское направление.

Финский залив. Фото: Telegram-канал/ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Ответ будет: чего ждать агрессору

Колесник уверен, что реакции России не избежать, и связывает её в том числе с атакованным судном.

«Ответ от России будет, в том числе, и по кораблю, который был атакован беспилотниками. Слава Богу, что никто не погиб, судно восстановят. Важно понимать, что в наши морские коммуникации они не прорвутся, к нам не зайдут. Наш президент четко сказал, что Калининградская область в случае чего в состоянии за себя постоять, вся мощь России на агрессора может обрушиться», — пояснил специалист.

В его оценке ключевой тезис — не только готовность к ответу, но и устойчивость региона: провокации не привели ни к панике, ни к сбоям в работе систем, а морские коммуникации остаются под контролем.

ВС РФ. Фото: РИА Новости/ Сергей Мирный

Не первый случай: октябрьский полёт Saab 340B ISR

Нынешний эпизод — не единичный. В октябре полёт длительностью порядка пяти часов совершил самолёт-разведчик НАТО Saab 340B ISR вблизи границ Калининградской области. По открытым данным авиационного трекинга, самолёт патрулировал воздушное пространство Польши и Литвы, неоднократно приближаясь к сухопутным границам Калининградской области, после чего ушёл на польский аэродром.

Регулярность таких вылетов показывает: активность разведки альянса у российского анклава носит системный характер, а каждый новый полёт становится частью общей линии давления. Вместе с тем, как отмечают эксперты, сама по себе разведка не означает немедленной эскалации — куда важнее, как на неё отвечают системы ПВО и насколько спокойно ведут себя люди. Пока, по оценке Колесника, и то и другое работает штатно, а значит, главная цель западных проверок — посеять панику — не достигнута.