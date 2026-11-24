Военно-транспортный самолет прилетел из Германии в Эстонию днем 24 ноября, следует из данных мониторинговых сервисов.

Airbus A400M Atlas, который принадлежит ВВС Германии, около 14:25 по московскому времени вылетел с военного аэродрома Вунсторф на севере ФРГ. Воздушное судно направилось на северо-восток, пролетело над Балтийским морем и примерно в 16:18 мск приземлилось на военной авиабазе Амари в Эстонии.

Напомним, над Черным морем и вблизи границ России регулярно фиксируются полеты самолетов-разведчиков, принадлежащих странам НАТО. Так, во вторник, 24 ноября, над акваторией летал французский Airbus A330 MRTT, а 11 ноября в небе над Черным морем был замечен американский Bombardier Artemis II.

В Москве неоднократно указывали на возросшую активность сил НАТО вблизи границ России и выражали обеспокоенность в связи с этой ситуацией.