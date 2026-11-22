Американский самолет Bombardier Artemis II ведет разведывательный полет вокруг Калининградской области. Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы и направилось к российскому региону.

Согласно полетным данным, самолет поднялся с авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:40 мск и проследовал на север, в том числе вдоль белорусско-польской границы. Примерно в 12:00 мск он начал облетать границы Калининградской области. Конечный пункт маршрута неизвестен.

Bombardier Artemis II — бизнес-джет, переоборудованный американской компанией Leidos для радиолокационной разведки. Такие самолеты регулярно выполняют полеты вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крымского полуострова и в других южных районах РФ.

Вечером 21 ноября по всей Калининградской области звучали сирены. Губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что система оповещения среагировала из-за подозрительного объекта со стороны Литвы.