Самолет Военно-воздушных сил Франции выполняет полет над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные авиационного мониторинга.

Речь идет о воздушном судне Airbus A330 MRTT, которое вылетело с территории Франции и взяло курс на Черное море. По состоянию на 12:23 мск самолет совершал круговые маневры над акваторией.

11 ноября в небе над Черным морем был замечен американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II. Он вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и начал патрулирование над указанной акваторией.

В последние годы российская сторона неоднократно заявляла об усилении активности НАТО вблизи западных границ страны. В Москве также выражали обеспокоенность наращиванием военного присутствия альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, и призывали Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.