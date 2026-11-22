Американский учебно-тренировочный и легкого боевого назначения самолет North American T-28 Trojan, разбился в районе города Пльзеня на западе Чехии, сообщил пресс-секретарь краевого управления полиции Михал Шен.

По его словам, авиакатастрофа произошла 22 ноября около деревни Дубрава.

«Учебно-тренировочный и легкий боевой самолет с радиальным двигателем North American Aviation T-28 Trojan потерпел аварию», - сказал Шен.

Он рассказал, что во время полета возникли проблемы с двигателем, в результате аварийной посадки воздушное судно получило серьезные повреждения. При этом оба члена экипажа выжили, сказал Шен.

Отметим, North American T-28 Trojan выпускался в 1950-е годы и использовался в том числе во время войны во Вьетнаме. Самолет находился на вооружении ВМС США до 1980-х годов.

Ранее сообщалось, что в Сербии потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны. При падении воздушное судно полностью разрушилось, пилот погиб.