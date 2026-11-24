В районе Калининградской области в очередной раз заметили самолет разведки НАТО. Военный эксперт Андрей Колесник в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что готовит Запад и какой последует ответ от России.

Напомним, самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО пролетал недалеко от Калининградской области 23 ноября. Самолет вылетел из аэропорта Шауляй в Литве утром в понедельник и взял курс на юг.

Борт пролетел вдоль границ Калининградской области через воздушное пространство Литвы и продолжил путь на юго-запад через небо Польши.

Самолет НАТО заметили после инцидента с атакой БПЛА на шедший в Калининград корабль и еще одного летевшего «подозрительного объекта со стороны Литвы».

«Самолет-разведчик НАТО действительно летал вдоль границ Калининградской области. Я думаю, это комплексная история вместе с пролетами дронов на территории Литвы вблизи границ региона. Они так проверяют нас на прочность, как говорится, щупали лапой воду, смотрели, как мы отреагируем. В субботу все это тоже было одновременно с атакой на контейнеровоз, идущий в сторону Калининграда. Они, вероятно, таким образом проверяли нашу систему ПВО, смотрели, что будет происходить, будет ли паника, включатся ли системы оповещения. Самое главное здесь не впадать в панику, и я хочу отметить, что калининградцы - народ закаленный. У нас все прошло спокойно, в штатном режиме», - пояснил эксперт.

Об атаке беспилотников на российское судно, которое следовало в Калининград в нейтральных водах Финского залива, 21 ноября сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что грузовое судно было атаковано двумя беспилотниками в 3-х морских милях от российской границы. Эвакуация членов экипажа не потребовалась.

Колесник подчеркнул, что Запад в случае агрессии в районе Калининградской области получит соответствующий ответ.

«Они проверяют работу нашей противовоздушной обороны, наших систем оповещения, смотрят, есть ли паника. Но у нас все прошло спокойно и штатно. Ответ от России будет, в том числе, и по кораблю, который был атакован беспилотниками. Слава Богу, что никто не погиб, судно восстановят. Важно понимать, что в наши морские коммуникации они не прорвутся, к нам не зайдут. Наш президент четко сказал, что Калининградская область в случае чего в состоянии за себя постоять, вся мощь России на агрессора может обрушиться», - пояснил специалист.

Кроме того, в октябре полет длительностью порядка пяти часов совершил самолет-разведчик НАТО Saab 340B ISR вблизи границ Калининградской области. По открытым данным авиационного трекинга, самолет патрулировал воздушное пространство Польши и Литвы, неоднократно приближаясь к сухопутным границам Калининградской области. Затем борт ушел на польский аэродром.

Колесник подчеркнул, что в случае необходимости ответ будет жестким.