Плотная серия российских ударов по объектам в Днепропетровской и Запорожской областях свидетельствует прежде всего о большом количестве выявленных целей, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что уже третьи сутки подряд Днепропетровская область находится среди лидеров по количеству сообщений о взрывах. В Запорожье военные паблики фиксировали плотную серию ударов, сообщалось о применении КАБов и беспилотников.

По словам Липового, российские военные определяют приоритетные объекты исходя из их значения для обеспечения украинской армии. В числе основных целей остаются предприятия военно-промышленного комплекса, логистика и энергетические объекты.

Особое значение, как подчеркнул Липовой, имеет энергетическая инфраструктура, поскольку от ее работы зависит функционирование украинских оборонных предприятий и производственных площадок, в том числе занимающихся сборкой беспилотников.

«Энергетическая инфраструктура остается одной из приоритетных целей не только в Днепропетровской и Запорожской областях, но и по всей Украине. Особенно это касается Киевской области. Объекты энергетики имеют такое же стратегическое значение, как и заводы», — отметил собеседник издания.

Генерал также прокомментировал предположения о том, что интенсивность атак может свидетельствовать о подготовке российского наступления на указанных направлениях.

По его словам, количество ударов определяется прежде всего результатами разведки и числом обнаруженных объектов.

«Плотность ударов зависит не от будущих планов нашей армии. Она зависит от количества выявленных целей. Сколько целей обнаружено, столько сразу же и уничтожается», — подчеркнул Липовой.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что армия РФ может разделить Днепропетровск на части ударами по мостам и парализовать логистику ВСУ.

Как сообщалось, российские войска в ночное время нанесли удар по электроподстанции в Запорожье. В Минобороны РФ отметили, данный объект энергоснабжения обеспечивал деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.