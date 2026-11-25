Ротация ВСУ в районе Орехова Запорожской области была жестко сорвана российскими операторами дронов. Они обнаружили и уничтожили транспорт противника, на котором в город везли боевиков.

«Это очень важный момент. Срыв ротации приводит к тому, что гарнизон, оставшийся в городе, устает, у него снижается боеспособность. Когда отсутствует ротация, это давит на психику боевиков, на их моральное состояние и, соответственно, способность вести боевые действия», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

Собеседник издания подчеркнул, что сейчас наши войска решают задачи по блокированию логистики противника, любых возможностей как ротации, так и доставки припасов.

«Говорить о полном окружении пока рано. Сейчас мы ведем действия по блокированию подъездных путей, логистических маршрутов, которые противник использует для доставки тылового обеспечения в гарнизон. Блокировка ведется с помощью беспилотных систем, прежде всего, и артиллерии, работа ведется системно, совместно с разведкой, которая передает сведения о самих маршрутах, о колоннах, и удары наносятся адресно по ним. Разведка и уничтожение складов с горючим и боеприпасами имеют огромное значение. Когда заблокирован тыл, гарнизон взят в блокаду, он обречен», — сказал он.

По словам военного эксперта, также наши подразделения ведут работу по просачиванию малых групп на территорию противника.

«Плюс работа наших наземных сил сухопутных войск по просачиванию малыми группами на территорию противника. Она ведется уже достаточно давно. Благодаря подобной тактике мы смогли обойти с нескольких сторон сам населенный пункт и угрожать гарнизону с нескольких сторон. Это приблизит полное окружение и, соответственно, поражение одного из наиболее важных городов-крепостей на запорожском направлении и освобождение области», — подчеркнул Гагин.

Орехов постепенно превращается из укрепрайона ВСУ в ловушку: срыв ротации, адресные удары по логистике и складам с вооружением и горючим лишают гарнизон и свежих сил, и припасов. Пока о полном окружении говорить рано, но сама логика блокады — «когда заблокирован тыл, гарнизон обречен» — уже работает на то, чтобы сделать Орехов следующим важным поражением ВСУ на запорожском направлении.