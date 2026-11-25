Российские военные наносят удары по пунктам принятия решений, объектам военной логистики и сборочным линиям беспилотников в Запорожской области, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя ночную атаку на регион.

Ранее военные паблики зафиксировали там плотную серию ударов, сообщалось о применении КАБов и беспилотников.

По словам Липового, Запорожская область остается одним из регионов, где сосредоточены объекты, имеющие значение для обеспечения украинской армии. Среди основных целей российских ударов — предприятия военно-промышленного комплекса, склады, логистические узлы и энергетическая инфраструктура, работающая в интересах ВСУ.

«У нас три категории целей: объекты военно-промышленного комплекса, объекты логистики и объекты энергетики, которые работают в интересах ВПК. Запорожье является объектом для нанесения ударов, чтобы ослабить военный потенциал противника, уничтожить логистику, склады и пункты принятия решений», — заявил генерал.

Он добавил, что отдельной целью становятся производственные площадки по сборке беспилотных летательных аппаратов, комплектующие для которых поступают из европейских стран.

«Самое главное — сборочные линии, которые существуют в Запорожье. Там пытаются восполнить недостающие комплекты беспилотников и дронов, в том числе из комплектующих, которые привозят из Европы. На территории Запорожской области их собирают. Вот по этим объектам тоже наносятся удары», — подытожил Липовой.

Как сообщалось, российские войска в ночное время нанесли удар по электроподстанции в Запорожье. В Минобороны РФ отметили, данный объект энергоснабжения обеспечивал деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.