Российские военные нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Днепропетровской области. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, в этом регионе продолжается выпуск военной техники, вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил, что уже третьи сутки подряд Днепропетровская область находится среди лидеров по количеству сообщений о взрывах. Причём подавляющее большинство приходится непосредственно на областной центр и его пригороды. По данным военных пабликов, удары наносятся «Геранями», также была зафиксирована атака реактивным ударным БПЛА «Дань-Т».

Как рассказал Липовой, Днепропетровская область остается одним из крупных промышленных центров Украины, значительная часть производственных мощностей которого задействована в интересах украинской армии. На территории региона также наблюдается скопление боевой техники.

«Днепропетровская область — крупный промышленный регион, в котором раньше было сосредоточено более 10% промышленности Украины. На сегодняшний день вся эта промышленность работает на ВСУ. Там продолжается выпуск военной техники, вооружения и боеприпасов для нужд украинской армии», — рассказал Липовой.

Он подчеркнул, что российские войска систематически выявляют и поражают объекты, задействованные в обеспечении украинских подразделений. Несмотря на предыдущие удары, как ни парадоксально, в регионе продолжают функционировать предприятия и производственные площадки, имеющие военное значение.

«Хотя наша армия систематически наносит удары, уничтожая объекты ВПК, там еще остаются предприятия, которые продолжают работать на военные нужды. Поэтому каждый раз, как только выявляются подобного рода цели, по ним наносятся удары», — пояснил Липовой.

По его словам, задача таких действий заключается в ослаблении военного потенциала ВСУ и лишении украинских формирований возможностей для производства вооружения и средств ведения боевых действий.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что армия РФ может разделить Днепропетровск на части ударами по мостам и парализовать логистику ВСУ.