Российские войска в ночное время нанесли удар по электроподстанции в Запорожье. Как отметили в Минобороны РФ, данный объект энергоснабжения обеспечивал деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

«В результате ударов поражены: электроподстанция 330 кВ в городе Запорожье, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, с применением БПЛА было поражено промышленное предприятие в населенном пункте Сновск Черниговской области. По данным оборонного ведомства, на данном заводе осуществлялось изготовление составных частей для вражеских дронов.

Ранее сообщалось, что гаубицы «Гвоздика» поразили полевой склад ВСУ в Запорожской области.