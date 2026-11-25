Производство деталей для дронов и объекты ТЭК, обеспечивающие работу предприятий ВПК стали целями ударов, нанесенных российскими военными в ночь на среду в ряде регионов Украины, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

По информации оборонного ведомства, в черниговском городе Сновск нанесен удар по предприятие, где производили комплектующие для беспилотников.

Также сообщается о поражении обеспечивавших работу украинского ВПК электроподстанций в Запорожье и днепропетровском Зеленодольске.

В Днепропетровске нанесены удары по двум локомотивам, задействованным в перевозке вооружений и техники украинских боевиков. Кроме того, сообщается о поражении сухогруза, доставившего груз для ВСУ в порту Черноморск.

Ранее стало известно о нанесенных ВС РФ ударах по серверным помещениям ЦОД и объектов НПЗ на Украине.