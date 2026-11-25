Переговоры президента РФ Владимира Путина и султана Брунея Хассанала Болкиаха в Кремле завершились подписанием декларации. Об этом сообщается в итоговом документе, распространенном по результатам государственного визита.

Согласно декларации, стороны констатировали существенное продвижение в ключевых сферах взаимодействия. В частности, лидеры зафиксировали прогресс в области торговли, обороны и безопасности, а также в образовании и гуманитарных обменах. Отдельно подчеркивается, что Москва и Бандар-Сери-Бегаван видят перспективы для наращивания экономического сотрудничества за счет активизации торгово-инвестиционных связей. Деловым кругам обеих стран рекомендовано активнее искать взаимовыгодные ниши и способствовать сближению экономик.

Кроме того, Путин и Болкиах указали на значительный потенциал в новых направлениях, представляющих обоюдный интерес. Среди них выделены энергетика и цифровая экономика. Профильным министерствам и ведомствам поручено проработать конкретные возможности для практической реализации совместных проектов.

В ходе переговоров российский лидер напомнил, что в октябре страны отметили 35-летие установления дипломатических отношений.

«В октябре мы отметили 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами и за это время прошли достаточно большой путь развития наших контактов», — сказал Путин.

Президент также сообщил, что товарооборот между государствами в текущем году превысит один миллиард долларов. Он отметил, что созданы прочные предпосылки для дальнейшего роста, прежде всего в финансовой сфере, что открывает возможности для расширения связей по всем линиям.

Президент РФ поблагодарил султана за взаимодействие в вопросах укрепления обороноспособности и безопасности, в том числе на морских пространствах.

Визит Хассанала Болкиаха в Россию носит статус государственного. После встречи в узком составе переговоры продолжились в расширенном формате. Кульминацией стало подписание декларации о стратегическом партнерстве, которое закрепляет новый статус отношений между двумя странами.