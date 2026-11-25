Киев пережил ночь без особых потрясений. Лишь одиночная «Герань» нанесла удар по особой цели под утро. Взорвалось очень сильно, как пишут в украинских соцсетях, впрочем, называя минувшую ночь «самой тихой» за последние полгода.

Пока Киев спал мёртвым сном, вокруг него всё горело. Несколько прилётов пришлось по военным целям в Белой Церкви. На месте ударов вспыхнул сильный пожар. Есть информации о поражении нескольких логистических складов ВСУ. В Ковеле Волынской области ударами беспилотников уничтожены десятки автомобильных фур вместе с тягачами, переправившие из Польши на Украину тонны военного имущества со складов НАТО в Европе. Аналитики Telegram-канала «Хроники Гераней» сообщают о взрывах в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Свернем в бараний рог. Удар ВС РФ у Запорожья открывает путь по тылам ВСУ Подробнее

На Днепре ночью тихо не бывает

Правый берег Днепра всю ночь находился под ударами российской артиллерии. По данным военных были уничтожены группы боевиков на автотранспорте, попытавшиеся провести ротацию формирований ВСУ в прибрежной зоне. Подтверждается информация о нанесении удара по площадкам запуска ударных беспилотников дальнего действия, подготовленных для атак.

В районе Степногорска, Орехова, Приморского, Новопавловки в течение ночи шли бои местного значения. Военкоры отмечают, что туман позволяет российским войсками проводить ротацию передовых подразделений и завозить на позиции боеприпасы, вооружение и продукты питания. Всё это может говорить о скорой активизации фронта и начале интенсивных боевых действий.

По данным сводок Минобороны РФ за минувшие сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили более пехотного взвода и дюжину боевых транспортных средств. Карта боевых действий в зоне СВО на 24 ноября 2026 года Подробнее

Бои по направлениям

На краснолиманском направлении к северу и югу от города продолжаются упорные встречные бои. Часть населённых пунктов находится в «серой зоне», которая становится ареной сражений для штурмовых групп ВС РФ и украинских диверсионных формирований. Военкоры сообщают о тяжёлых боях в районе Диброво, Ямполя и у Красного Лимана.

На харьковском участке фронта интенсивность боевых действий в связи с ухудшением погоды несколько снизилась. При этом войска группировки «Север» продолжают двигаться в южном направлении от Новой Казачьей и Шопино. Можно говорить, что постепенно формируется линия для возможного штурма Харькова. На великобурлукском участке линии боевого соприкосновения бои идут в районах населённых пунктов Приколотное и Бугаевка. Продолжается зачистка лесов севернее Великого Бурлука.

В Сумской области ВС РФ продвигаются в районе населённого пункта Груновка. Встречные бои идут у Алексеевки и Варачино. Попытки командования ВСУ провести контратаки приводят к большим потерям со стороны украинских войск.

Согласна данным российского оборонного ведомства войсками группировки «Север» за минувшие сутки в Харьковской и Сумской областях уничтожено более 150 боевиков ВСУ, 16 единиц боевой техники, в том числе бронированной.