В ночь на 24 ноября украинские беспилотники вновь атаковали Московский и Калужский регионы: только в сторону столичной агломерации летели 355 БПЛА, а всего за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 699 украинских дронов самолетного типа над территорией России. Однако за каждым отраженным налетом следует ответ, который, по оценке военных экспертов, ставит киевский режим перед выбором без альтернатив: российские удары по железнодорожной, энергетической и морской инфраструктуре Украины настолько осложнили снабжение ВСУ и экономику страны, что единственным выходом для противника остаются мирные переговоры.

Откуда летят дроны

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл логистику украинских атак. По его словам, беспилотники, атакующие Московский регион и Калужскую область, запускаются с территории Черниговской области — приграничного с Россией и Белоруссией региона, который противник превратил в настоящую базу по сборке, ремонту и подготовке БПЛА.

«Противник использует приграничные районы, где много лесов и объектов советской военной инфраструктуры, для создания баз по сборке, ремонту и подготовке беспилотных летательных аппаратов. Населенные пункты также используются противником для прикрытия», — рассказал Иванников.

Черный дым от ударов накрыл Николаев и Киев: главная новость СВО 24 ноября Подробнее

Основные маршруты дронов на Подмосковье, по его оценке, проходят через Брянскую область, однако ВСУ постоянно меняют траектории, пытаясь обойти российские средства ПВО: «Иногда ВСУ пытаются обойти системы ПВО, заходя через Орловскую и Тульскую области. Таким образом противник пробует найти новые маршруты для прорыва к столице».

Цели диктует НАТО

Эксперт подчеркнул, что при выборе направлений атак украинская сторона ориентируется на разведывательные данные НАТО.

«Среди потенциальных целей — объекты топливно-энергетического комплекса, критической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Задача номер один для НАТО — подорвать обороноспособность России», — сказал Иванников.

Однако, как отметил собеседник aif.ru, именно эта стратегия обернулась против самого Киева: российские вооруженные силы не только отражают все налеты, но и наносят превентивные удары по объектам ВСУ.

«Удары молниеносные, смертоносные. Киевскому режиму приходится платить дорогую цену за атаки БПЛА. Российские вооруженные силы наносят превентивные удары по объектам ВСУ, что приводит его не только в замешательство, но и к серьезным финансовым потерям», — заявил Иванников.

Что сулит новый год СВО? Покончить с Киевом за 36 дней: Москва завела часы Подробнее

Три удара по снабжению ВСУ

Под воздействием российских ударов серьезные проблемы испытывает транспортная инфраструктура Украины. Особое внимание эксперт обратил на железнодорожное сообщение, играющее ключевую роль в снабжении украинской армии.

«Вся украинская железнодорожная инфраструктура подвергается ударам. Разрушаются в том числе дата-центры, уничтожаются эшелоны, которые перевозят грузы для ВСУ», — отметил Иванников.

Серьезное значение имеют и удары по объектам энергетики и промышленности: их повреждение создает дополнительные трудности для украинского военно-промышленного комплекса и экономики в целом.

Отдельно эксперт остановился на морских перевозках.

«Украина полностью лишилась морского сообщения. Буквально ежедневно уничтожаются те немногие морские суда, которые обеспечивают ВСУ и пытаются прорваться с грузами военного назначения к портам Одессы и Николаева», — сказал Иванников.

Тысяча БПЛА загорелись прямо в небе: супероружие РФ нанесло удар по ВСУ Подробнее

По мнению эксперта, дальнейшее ухудшение положения Украины делает переговорный процесс для нее единственным выходом из сложившейся ситуации.

«Можно сделать вывод, что шансов у противника нет, кроме как идти на мирные переговоры», — резюмировал Иванников.