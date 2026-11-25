Российские военные нанесли массированный удар по критической инфраструктуре Украины. Подробности приводит Минобороны РФ.

По данным ведомства, в Запорожье была поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу украинских предприятий ВПК. В Днепропетровске уничтожены два железнодорожных локомотива, задействованных для перевозки вооружения и военной техники.



Также удары пришлись по электроподстанции 330 кВ в населенном пункте Зеленодольск Днепропетровской области. В Черниговской области поражено промышленное предприятие в Сновске, где производились комплектующие для БПЛА. Кроме того, в порту Черноморск уничтожено морское судно типа «сухогруз», доставившее на Украину военное имущество. На грани большого шухера. Какие «сюрпризы» могут ждать Киев через 24 часа Подробнее

Рвемся к Харькову

На харьковском фронте ВС РФ постоянно продвигаются вперед, сминая оборону противника, сообщает военный аналитик Андрей Марочко. Эксперт также назвал несколько участков на направлении, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают наибольшие сложности.

«Касаемо харьковского направления, то для украинских боевиков остаются три очень проблемных участка - это район Казачьей Лопани, Липцов и район населенного пункта Приколотное. В районах этих населенных пунктов у украинского командования длительное время не получается стабилизировать ситуацию. На этих участках у наших военнослужащих есть продвижение на регулярной основе», – рассказал он ТАСС.

Ситуация на других направлениях

На запорожском фронте продолжаются сражения в районе Приморского, Степногорска и Лукьяновского. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

На добропольском направлении войска РФ продвинулись к западным окраинам села Сергеевка. Продолжаются бои в Новофедоровке. Что делать с Харьковом? Крутое решение принято, но многим оно не понравится Подробнее

В Сумской области идут тяжелые сражения в районе Юнаковки. В Шосткинском районе региона ВС РФ ведут бои у Коренька, а также в районе Толстодубово и Уланово.

Зачистили небо

Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили в небе над нашей страной 305 украинских беспилотника. Об этом информирует Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей и Краснодарского края.