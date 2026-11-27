Россия, вероятно, поднимет вопрос об официальном признании Францией присутствия своих военных на Украине на международном уровне, однако эти меры будут носить лишь протокольный характер и не принесут практического результата. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Как сообщалось, Во Франции разгорается скандал из-за отправки французских военных на Украину без согласования с парламентом. Замминистра обороны вызвали на слушания в Сенате, где он должен объяснить все обстоятельства произошедшего.

«Поднять этот вопрос следует на международном уровне. Проблема эта должна обсуждаться, об этом надо говорить и поднимать этот вопрос и со странами глобального Юга, и на всех площадках, в том числе в Организации Объединённых Наций, может быть, даже и посла Франции вызовут в Москве предупредить. Но это чисто такие, знаете, протокольные мероприятия, которые должны быть проведены, но результата они не дают», — заявил Кнутов.

Эксперт отметил, что, несмотря на дипломатические шаги, основным ответом на участие Франции в конфликте должны стать военные меры.

«Нужно наносить удары по французским военным объектам на территории Украины, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, которая и так находится на грани Третьей мировой войны», — подытожил Кнутов.

Ранее Кнутов отметил, что официальное признание Францией присутствия своих военных на Украине является частью информационной подготовки общества к вводу более широкого контингента войск в зону конфликта.