Во Франции возник политический скандал, в который оказались вовлечены власти и оппозиционные силы. Поводом послужило направление военных на Украину, о котором парламент заранее не поставили в известность, сообщает Politico.

«Скандальная ситуация набирает обороты в условиях подготовки к избирательной кампании 2027 года. От курса правительства на поддержку Киева отстранились два главных претендента на президентский пост — Марин Ле Пен, возглавляющая ультраправые силы, и Жан-Люк Меланшон, представляющий крайне левых», — отмечается в публикации.

По данным Politico, Алис Рюфо, занимающая должность министра-делегата при французском военном ведомстве, в среду была приглашена на закрытое заседание Сената. Целью вызова стало информирование сенаторов о командировании французских военных на украинскую территорию.

«Возмущение парламентариев из оппозиции, представляющих весь политический спектр, вызвало прежде всего то, что о собственной инициативе кабинет министров законодательный орган не проинформировал», — сообщает издание.

Седрик Перрен, представляющий правую партию «Республиканцы», в беседе с Public Senat заявил: власти Франции, не сообщив парламенту о решении, продемонстрировали пренебрежительное отношение Эммануэля Макрона к законодателям. Об этом пишет Politico.

«Как минимум следовало бы проинформировать профильные комитеты правительства либо председателей обеих палат парламента. Это говорит о том, что президент глубоко пренебрегает парламентом», — цитирует его Politico.

В интервью тому же изданию Перрен добавил: он считает неверным упрекать российские власти «во лжи и одновременно скрывать информацию».

Ряд других оппозиционных депутатов придерживается мнения, что подобный шаг способен непреднамеренно втянуть французских военных в боевые действия.

«Если данные военнослужащие окажутся вовлечены в боестолкновение, Франция без какого-либо голосования в парламенте окажется в состоянии войны с Россией. Правительство не имеет права единолично определять, что считать военной интервенцией», — заявил Politico Бастьен Лашо, депутат от «Непокорившейся Франции» (LFI).

Ранее Алис Рюфо, министр-делегат при министерстве вооруженных сил, подтвердила: на Украине присутствует французская структура, чья деятельность связана с военными задачами — инструктажем и обслуживанием техники.