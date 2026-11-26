Франция официально признала присутствие своих военных на Украине, что является частью информационной подготовки общества к вводу более широкого контингента войск в зону конфликта, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам эксперта, ранее Париж всегда отрицал наличие своих военнослужащих на украинской территории, однако сейчас ситуация изменилась.

«Франция никогда это не подтверждала. Париж всегда отказывался, и вдруг Париж заговорил о том, что войска присутствуют. Сделано это специально в связи с тем, что обсуждается вопрос ввода войск "коалиции желающих" на территорию Украины», — пояснил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что подобная тактика направлена на то, чтобы избежать «гражданского взрыва» внутри страны в момент, когда решение о более масштабном участии в конфликте будет принято официально.

«Когда произойдёт уже ввод войск, более крупномасштабных, как рассчитывают в Париже, особых серьёзных протестов не будет, потому что всё уже "выкипит" сейчас», — заявил собеседник.

Кнутов также напомнил, что французские военные присутствуют на Украине давно — в том числе под видом учебных миссий.

«Иностранных военных было достаточно много. Особенно в учебном центре под Львовом, который был создан по стандартам НАТО. На этом полигоне были то датские миссии, то польские, то немецкие, то ещё чьи-то, потому что обучение за рубежом вроде как стоит дороже, чем на территории Украины. Хотя подготовка украинских военных за рубежом по-прежнему продолжается. И под видом вот этих учебных миссий были размещены французские военные», — рассказал эксперт.

Говоря о характере участия Франции в конфликте, Кнутов отметил, что речь идёт о полноценном вовлечении в боевые действия против России.

«Что касается России, то мы, конечно, прекрасно понимаем, что это, по сути, участие Франции в конфликте против нас. И отвечать мы должны соответствующим образом», — подчеркнул он.

При этом эксперт указал на необходимость соблюдения баланса, чтобы не усиливать эскалацию.

«По большому счёту, бить надо уже по французским военным базам на территории Франции. Но, чтобы не усиливать эскалацию, думаю, что мы ограничимся ударами по французским военным на территории Украины», — подытожил Кнутов.

Как сообщалось, во Франции возник политический скандал, в который оказались вовлечены власти и оппозиционные силы. Поводом послужило направление военных на Украину, о котором парламент заранее не поставили в известность.