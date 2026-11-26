В Кривом Роге с вечера 25 ноября и в ночь на четверг звучало не менее 6 взрывов. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, что могло стать целью.

«Кривой Рог - это город металлургов. Скорее всего, там под удары попадают сталелитейные заводы, которые производят продукцию для ВСУ, а также объекты энергоснабжения», — отметил Матвийчук.

Ключевым сталелитейным предприятием Кривого Рога является металлургический комбинат полного цикла «АрселорМиттал Кривой Рог». Как минимум трижды за 2026 год завод подвергался ударам ракетами и дронами. После серии атак компания 10 ноября официально подтвердила начало процесса перевода завода в режим холодной остановки с последующей консервацией промышленных активов.

Также в городе действуют профильные литейные заводы, горно-обогатительные комбинаты, ремонтные и машиностроительные предприятия.

Минобороны РФ 26 ноября сообщило, что в результате ударов также были повреждены предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве.