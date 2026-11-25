Кандидат в президенты Франции Тедди Ринер выступил с резкой критикой отправки французских военных на Украину.

С соответствующим заявлением политик выступил ходе конгресса Ассоциации мэров Франции (AMF). Видеозапись с его выступлением опубликовал журналист Поль Ларрутюру.

«Это не сулит ничего хорошего... Я не понимаю, зачем мы отправляем военных на Украину, ведь это не наша война», — сказал Ринер.

Кроме того, кандидат заявил, что хотел бы стать президентом, который сможет объединить общество и способствовать завершению конфликта на Украине.

«Если завтра я стану президентом республики, я хотел бы быть тем человеком, который объединит всех и протянет руку, чтобы положить конец этому конфликту», — пояснил он.

Ранее издание Politico писало о том, что на Украине опасаются смены власти во Франции.